Statistisches Bundesamt zu Inflation • Das Statistische Bundesamt gibt heute detaillierte Zahlen zur Inflation in wichtigen Bereichen bekannt. Anfang Februar wurde bekannt, dass die Inflation im Januar so niedrig war wie seit Juni 2021 nicht mehr - trotz hoher Lebensmittelpreise. Nun zeigt sich: Es sieht bei den Lebensmitteln mittelfristig besser aus, und die Löhne steigen offenbar schneller als die Preise.

Nachrichten aus NRW

Frank Walter Steinmeier

Bundespräsident "verlegt" Amtssitz nach Espelkamp • Seit 2022 verlegt Frank-Walter Steinmeier seinen Arbeitsplatz mehrmals im Jahr in unterschiedliche Städte. Jetzt ist im Rahmen dieser "Ortszeit Deutschland" zum ersten Mal eine Stadt in NRW dran: Espelkamp. Auch hier will er vor allem in den direkten Austausch mit den Menschen vor Ort gehen und erfahren, was sie bewegt.

"Gammelhochhaus" von Gelsenkirchen vor Gericht • Am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geht es heute um ein leerstehendes und abbruchreifes Hochhaus. Die Stadt will das Gebäude seit Jahren abreißen, um dort neu zu bauen. Saniert werden kann es nicht mehr, doch der Eigentümer wehrt sich gegen den Abriss. Deshalb hat die Stadt 2019 ein sogenanntes "Rückbaugebot" erlassen. Das heißt: Sie darf das Gebäude abreißen lassen und der Eigentümer muss sich an den Kosten beteiligen. Das will er nicht, deshalb hat er geklagt. Heute entscheidet sich vor Gericht, wie es weiter geht.

Das Wetter in NRW

Viele Wolken, etwas Regen, kaum Sonnenschein • Am Dienstagvormittag ist es dicht bewölkt und zeitweise regnet es auch - vor allem im Rheinland, Bergischen Land und Siegerland. Im nördlichen und östlichen Westfalen sind neben etwas Sonne nur einzelne Schauer unterwegs. Am Nachmittag gibt es neben etwas Sonnenschein in ganz NRW einzelne Schauer. Die Temperaturen erreichen 8 bis 11 Grad, in Höhenlagen 4 bis 7 Grad. Der Wind weht mäßig aus West bis Südwest.