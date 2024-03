Ortszeit Deutschland: Warum Bundespräsident Steinmeier in Espelkamp ist

Gleich drei Tage kommt Bundespräsident Steinmeier in die Nähe seiner Heimat. Der gebürtige Detmolder ist ab heute in Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke – ein Geburtstagsbesuch für eine Stadt, die in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum feiert.

Dass Steinmeier ausgerechnet in die " Flüchtlingsstadt " Espelkamp reist, hängt aber nicht nur mit dem Stadtjubiläum zusammen. Der Schmelztiegel Ostwestfalens hat eine Geschichte, wie sie sicherlich keine andere deutsche Stadt auf dem Land zu bieten hat.

Über 80 Nationen leben in Espelkamp

Über 80 Nationen mitten auf dem Land: Gastarbeiter, Aussiedler und Geflüchtete. Sie alle sind über die Jahrzehnte gekommen, um zu bleiben.

Steinmeier will Menschen begegnen, mit ihnen über Ängste, aber auch Hoffnungen sprechen. Und er will verstehen, was Menschen auf dem Land bewegt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu laufen die Vorbereitungen im Rathaus seit Monaten.

Letzte Vorbereitungen: Bürgermeister Henning Vieker mit Pressesprecher Thorsten Siemon

Gespräche mit jungen Menschen

Bundespräsident Steinmeier wird ein großes Programm in Espelkamp absolvieren: Er wird heute mit jungen Menschen im Jugendzentrum sprechen, mit den Politikern vor Ort und er wird sich über die Geschichte der Stadt informieren.

Auf der Tagesordnung stehen in den kommenden Tagen auch Begegnungen mit Muslimen zum Fastenbrechen und mit Auszubildenden bei einer großen Firma. Am Donnerstag verleiht er dann an engagierte Bürgerinnen und Bürger Bundesverdienstkreuze.

Besuch habe "bedeutende Außenwirkung"

Stadtheimatpflegerin Beate Henke hat 44 Jahre in der Verwaltung Espelkamps gearbeitet.

Für die Stadtheimatpflegerin Beate Henke ist dieser Besuch auch eine Bestätigung der Arbeit von vielen Ehrenamtlern vor Ort:

"Dass sich der Bundespräsident drei Tage Zeit nimmt für unsere Stadt hat natürlich eine bedeutende Außenwirkung." Beate Henke, Stadtheimatpflegerin

Steinmeier wird in Espelkamp von Herausforderungen sprechen, von Chancen und er wird Mut aussprechen. Das ist sein Job als Bundespräsident. Im Schmelztiegel Espelkamp kann er dieser Jobbeschreibung hervorragend nachkommen, bewertet die Stadtheimatpflegerin den Besuch.