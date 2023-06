Nachrichten aus NRW

Frau in Münster durch betrunkenen Fahrer schwer verletzt: In Münster ist eine 35 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden, weil ein Autofahrer gegen sie gerast war. Nach Polizeiangaben hatte der 64-Jährige am Abend in einem Parkhaus am Hauptbahnhof rückwärts ausgeparkt, mehrere Wände und Pfeiler gestreift und die Schranke des Parkhauses durchbrochen. Anschließend krachte er mit seinem Wagen in das Schaufenster einer Spielothek. Dabei erfasste der Mann die Passantin. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Ruhr Games beginnen in Duisburg: Mit einer Mischung aus Sport und Kultur macht das Festival Ruhr Games ab heute Programm für Zehntausende Jugendliche. Nach drei Jahren Corona-Pause wollen die Veranstalter bis Sonntag wieder das größte Sport- und Kulturfestival Europas auf die Beine stellen. So treten in den Sport-Wettkämpfen 5.200 junge Athletinnen und Athleten in 18 Sportarten an, etwa bei der Europameisterschaft im Bouldern sowie bei den Deutschen Meisterschaften in Beachvolleyball, Sportakrobatik und Tischtennis. Der Eintritt zu allen Events im Duisburger Landschaftspark Nord ist frei.