Zusammengestellt von Katja Goebel und Andreas Poulakos aus dem WDR Newsroom.

EU-Parlament stimmt für Asylreform • Das Europäische Parlament hat am Abend der umstrittene EU-Asylreform zugestimmt - nach jahrelangen Diskussionen. Unter anderem sollen Anträge von Menschen, die wenig Chance auf Asyl haben, schon an den Außengrenzen überprüft werden. Von dort sollen sie schneller abgeschoben werden, wenn sie kein Asyl bekommen.

Demonstranten hatten während der Abstimmung von der Besuchertribüne aus laut protestiert und Papierflugzeuge ins Plenum geworfen. Die Aktion sorgte für gemischte Reaktionen unter den Abgeordneten: Einige standen auf und applaudierten, während andere den Protest kritisierten.

Mit der Asylreform will die EU Migration steuern und begrenzen. Sie will aber auch geflüchtete Menschen, die Schutz in Europa bekommen, fairer innerhalb der EU verteilen. Die 27 Mitgliedsstaaten haben zwei Jahre Zeit, die Reform umzusetzen.

Nachrichten aus NRW

Spargelernte beginnt in NRW