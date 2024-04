Darum geht's

Bekannt für ihre phänomenale Stimme, den dicken Lidstrich und die toupierte Bienenkorbfrisur schrieb sie mit nur zwei Alben Musikgeschichte. Der Spielfilm begleitet die Londonerin vom singenden Teenager bei Festen ihrer jüdischen Familie, über kleinere Auftritte, über ihre Entdeckung, den ersten Plattenvertrag und ihren sensationellen Aufstieg – bis sie im Alter von nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung starb.

Darum geht's wirklich

In diesem Biopic stehen eindeutig Musik und enorme Ausstrahlung von Amy Winehouse im Mittelpunkt, nicht ihre großen Krisen.

Die spielen mit

Marisa Abela, eine 26-jährige britische Schauspielerin aus TV Serien, verkörpert Amy Winehouse. Dass sie ein feineres Gesicht als Amy Winehouse hat, vergisst man nach fünf Minuten, weil sie Amy mitreißend spielt und umwerfend gut singt und performt. Der dicke Lidstrich und die Bienenkorb-Frisur tun das Übrige.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Amy Winehouse war ein Musikphänomen der Nullerjahre. Ihre Soulstimme und Performance waren einzigartig. Mit nur zwei Alben hat sie Musikgeschichte geschrieben, bevor sie mit 27 Jahren starb. Zwei Echos und fünf Grammys hat ihr zweites Album "Back to Black" gewonnen. Der Albumtitel passt perfekt zum Film, denn in ihren Songs auf "Back to Black" erzählt Amy Winehouse offen ihr Leben: von inneren Dämonen, Liebesdramen, von Selbstzweifeln.

Der Spielfilm, der ihren Aufstieg beschreibt, ist ein Schwelgen in grandiosen Songs. Der Film zeigt, wie das Leben von Amy Winhouse ihre Musik geprägt hat, wie viel sie von sich gegeben hat und wie anstrengend das auch war. Die schwierige Beziehung zu ihrem Vater wird nur angedeutet, Alkohol und Drogensucht sind in Maßen Thema. "Back to Black“ ist da schon eher ein filmisches respektvolles Vermächtnis, das Amy Winehouse' Einzigartigkeit, ihre Stimme, ihre Musik und ihren Stil feiert – von Regisseurin Sam Taylor-Johnson mit viel Sympathie und Mitgefühl erzählt.

Die Bewertung auf einen Blick

Fünf von fünf Sternen

Biopic, Großbritannien 2024

Länge: 122 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 11. April 2024