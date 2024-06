Essen geht nicht mehr gegen AfD-Parteitag in der Grugahalle vor • Eigentlich war der Prozesstermin vor dem Landgericht in Essen heute mit Spannung erwartet worden - aber seit Samstagabend ist klar: Die Stadt Essen wehrt sich nicht länger gegen den Bundesparteitag der AfD in der Grugahalle. Oberbürgermeister Kufen und die Ratsfraktionen akzeptieren ein Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, wonach der Mietvertrag für den Parteitag zu Unrecht gekündigt wurde. Der Termin am Landgericht wurde daher aufgehoben.

Streik der Krankenfahrdienste im Märkischen Kreis • In vielen Städten des Märkischen Kreises fahren heute keine Krankenfahrdienste. Die Verhandlungen zwischen dem Verband der Kranken- und Behinderten-Fahrdienste in NRW und den Krankenkassen sind gescheitert. Deswegen wird ab heute gestreikt - für eine bessere und vor allem gleiche Bezahlung. Krankenfahrdienste können von Menschen genutzt werden, die eine Pflegestufe haben, die zur Dialyse oder zur Chemotherapie müssen.

Bericht "Bildung in Deutschland" wird vorgestellt • Wie angespannt ist die Personallage an den Schulen? Wie hat sich Zahl der Kitas im Land entwickelt? Diese und weitere Fragen beantwortet der Nationale Bildungsbericht. Der Bericht wird alle zwei Jahre auf Basis statistischer Daten und sozialwissenschaftlicher Studien erstellt und gibt einen Überblick über den Zustand und die Probleme des deutschen Bildungssystems.

Informeller EU-Gipfel: Scholz wohl für weitere Amtszeit für von der Leyen • Wenn die 27 EU-Staats- und Regierungschefs heute in Brüssel zusammenkommen, wird Bundeskanzler Olaf Scholz Insidern zufolge eine zweite Amtszeit von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorschlagen. Man habe sich in der Ampel auf diese Personalie geeinigt, meldete die Nachrichtenagentur Reuters bereits am Freitag aus Regierungskreisen.

DAS WETTER IN NRW

Schwüle Luft und wenig Sonne • Am Montagvormittag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken und dazu gibt es gelegentlich Schauer. Am Nachmittag nehmen dann sowohl die Wolken als auch die Schauer deutlich zu. Teilweise muss sogar mit Gewittern gerechnet werden. Die Luft ist schwül und erwärmt sich am stärksten in der Kölner Bucht - hier werden Temperaturen von 19 bis 23 Grad erwartet. Der Wind weht abseits von Gewittern schwach bis mäßig aus Südwest.