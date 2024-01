Nachrichten aus NRW

Illegales Autotreffen in Wachtendonk • In Wachtendonk im Kreis Kleve hat die Polizei am Abend ein nicht angemeldetes Treffen von Tuning-Fans aufgelöst. Demnach waren etwa 500 Autos durch den kleinen Ort gefahren und hatten dann alle Straßen zugeparkt. Laut Behörden soll es kleinere Sachbeschädigungen gegeben haben. Viele Fahrer kamen aus dem Ruhrgebiet, aber auch aus Belgien und den Niederlanden.

16-jährige Kölnerin in Südtirol tödlich verunglückt • Bei einem Familienurlaub in Südtirol ist eine 16-jährige Kölnerin ums Leben gekommen. Das Mädchen war vorgestern zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Leiche der Jugendlichen wurde dann in den Bergen gefunden. Es wird vermutet, dass die 16-Jährige bei ihrem Spaziergang auf einem eisigen Weg ausrutschte und dann mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Laut Obduktion ist sie erfroren.

Landwirte protestieren in Südwestfalen • Heute Abend finden nochmal in ganz Südwestfalen Aktionen der Landwirte statt - sie wollen von 19 bis 22 Uhr mit bunten Lichtern an ihren Traktoren zu markanten Orten in ihren Heimatorten fahren. Morgen endet die Protest-Woche dann mit einer Großkundgebung von Landwirten aus ganz Deutschland in Berlin. Die Bauernschaft hatte diese Woche versucht, das Land lahmzulegen. Sie protestiert gegen die Bundesregierung, weil diese die Agrarsubventionen kürzen will.