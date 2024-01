Vertreibungspläne der AfD: Angst, Schock und die Forderung nach Protest

Nach den Berichten des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Treffen hochrangiger AfD -Politiker mit Neonazis in Potsdam und den dort diskutierten Vertreibungsplänen zeigen die Reaktionen etwa in den Sozialen Medien: Menschen mit und ohne Migrationshintergrund haben Angst, machen sich Sorgen, fordern Protest von unten. Erste Demos finden statt: Etwa 2.000 Menschen haben am Freitagabend vor der Hamburger AfD-Parteizentrale demonstriert. Am Samstag wird auch in NRW protestiert, etwa in Duisburg, wo sich die AfD zu einem Neujahrsempfang trifft.