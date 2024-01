Nach "Geheimtreffen": Wie nah sich AfD und Identitäre in NRW stehen

AfD-Kandidatin punktet mit Schlagwort der Identitären

Der gleiche Begriff fällt auch in dem Post, den die stellvertretende Sprecherin der AfD im Rhein-Sieg-Kreis, Irmhild Boßdorf, mit einem gemeinsamen Foto von dem Treffen auf Instagram postete. Auch sie selbst nutzt die Schlagworte der Identitären. Zum Beispiel Ende Juli auf der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg.

Irmhild Boßdorf bei einer Rede

Unter anderem mit ihrer Warnung, die Menschen in Deutschland sollten eher den " menschengemachten Bevölkerungswandel " als den menschengemachten Klimawandel fürchten, und der Forderung nach "millionenfacher Remigration" punktete sie bei den Delegierten. Am Ende landete sie auf den neunten Listenplatz für die Europawahl.

Weibliches Gesicht der Identitären in Deutschland

Boßdorfs Nähe zur IB beschränkt sich aber nicht nur auf ihre Wortwahl. Ihre Tochter Reinhild gehörte lange der Bewegung an und zählte während dieser Zeit nach Informationen der Amadeu-Antonio-Stiftung zu den weiblichen Gesichtern der Identitären Bewegung in Deutschland. Mittlerweile gehört sie der Frauengruppe Lukreta an, in der in erster Linie Frauen aus dem Umfeld der IB und der AfD organisiert sind.

Aus ihren Ansichten - auf im Bezug auf die Diskussionen um das "Remigrations"-Treffen in Potsdam - macht Reinhild Boßdorf keinen Hehl. In ihrem Instagram-Status teilte sie am Tag nach dem Erscheinen des Correctiv-Berichts eine Art Cartoon, in dem es darum geht, dass die Abschiebepläne der AfD genau der Grund sind, die Partei zu wählen.

Ursprünglich gepostet hatte das Bild Roger Beckamp.