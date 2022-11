NRW-Antisemitismusbeauftragte: Angriffe lassen sich nie ganz verhindern

Die Schüsse auf ein Nebengebäude an der Alten Synagoge in Essen waren am Mittwoch Thema im Düsseldorfer Landtag. Die Fraktionen verurteilten den Anschlag. Auf der Zuschauertribüne verfolgte neben dem Vorstand der Jüdischen Kultusgemeinde Essen, Schalwa Chemsuraschwili, auch die NRW -Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger die Debatte. Was sie zu dem neuerlichen Vorfall sagt.

WDR: Frau Leutheusser-Schnarrenberger, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie von den Schüssen auf das Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen am vergangenen Freitag hörten?

Leutheusser-Schnarrenberger: Natürlich kamen bei dieser Nachricht sofort Erinnerungen an das Attentat 2019 in Halle oder andere antisemitische Gewalttaten hoch. Ich war erschüttert und bin gleichzeitig froh, dass niemand verletzt wurde. Klar ist aber, dass bei Schüssen auf eine jüdische Einrichtung ein antisemitischer Hintergrund besteht. Angriffe auf jüdische Einrichtungen sind niemals unpolitisch, sie müssen als antisemitisch eingeordnet werden. Es ist gut, dass die Behörden entsprechend ermitteln und am Mittwoch im Landtag eine Debatte mit klarem Signal stattfand.