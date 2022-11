A40 in Essen gesperrt: Spurensuche nach Anschlag auf Synagoge

Spürhunde erschnüffeln neue Fährte

Die Fährte führte in den Essener Osten und auf die Autobahn 40. Damit die Hunde ungestört schnüffeln konnten, wurde die A40 seit dem Vormittag zwischen Essen und Bochum immer wieder zeitweise gesperrt. Offenbar haben die Hunde in Bochum angeschlagen. Die Suche der Polizei soll demnach noch bis in den Abend weitergehen.

Außerdem will die Polizei ein Fahndungsfoto eines jungen Mannes veröffentlichen, der als möglicher Zeuge weitere Hinweise geben könnte. In der Nacht zu Freitag hatte ein Unbekannter insgesamt vier Mal auf das Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen geschossen.

Schutzmaßnahmen verstärkt

In den Räumlichkeiten der Alten Synagoge befindet sich heute das Haus der jüdischen Kultur mit einer Dauerausstellung. Im Rabbinerhaus ist das Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte der Universität Duisburg-Essen untergebracht.

Bei der Tat geht die Polizei von einer politisch motivierten Tat aus und ermittelt mit Hochdruck. Ob die Ermittler tatsächlich vor einem Fahndungserfolg stehen, ist offen. Verletzt wurde bei dem Anschlag niemand, aber das Entsetzen war groß. Die Schutzmaßnahmen an den jüdischen Einrichtungen seien verstärkt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.