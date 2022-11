Die unkonkrete Reaktion der Politik auf die Synagogen-Schüsse von Essen

Kommt es zu schäbigen Angriffen auf Synagogen, jüdische Friedhöfe oder direkt auf Jüdinnen und Juden, dauert es meist nicht lange, bis aus den Reihen der Politik versichert wird: Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz und dem Judenhass müsse entgegengetreten werden. Trotzdem verzeichnete die Polizei in NRW im vergangenen Jahr einen Höchststand antisemitischer Kriminalität.

Politiker prangern Angriffe an