NRW bekommt Antisemitismus-Meldestelle

Nordrhein-Westfalen bekommt eine landesweite Meldestelle für judenfeindliche Vorfälle. Damit wolle man das Dunkelfeld erhellen und so früh wie möglich Antisemitismus erkennen, sagte die NRW -Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) am Dienstag in Düsseldorf.