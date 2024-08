Weil auch die Bevölkerung wächst und in Deutschland der Wohnraum generell knapp ist, kennen die Mieten nur einen Weg: Den nach oben. Zudem wird derzeit in Deutschland sehr wenig gebaut - die Baukosten sind enorm gestiegen, Inflation und steigende Zinsen lassen Investoren und Bauherren zögern. Das alles erhöht den Druck auf den Wohnungsmarkt, vor allem in den Ballungsräumen.

Was tut das Land NRW?

Es ist bekannt, dass Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) kein Fan der Mietpreisbremse ist. Und es wird auch in NRW zu wenig gebaut. Die Bauämter in NRW genehmigten 2023 26 Prozent weniger Wohnungen als im Vorjahr. Immerhin soll die Förderung des sozialen Wohnungsbaus in NRW noch in diesem Jahr um eine Milliarde auf 2,7 Milliarden Euro aufgestockt werden.

