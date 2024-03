Düsseldorfer Mieterverein stellt Online-Service gegen zu hohe Mieten vor

Mit dem neuen Angebot, das auf der Internetseite des Mietervereins zu finden sein wird, soll man in wenigen Minuten feststellen können, ob der eigene Mietvertrag gegen die seit dem Sommer 2020 geltende Mietpreisbremse verstößt und wie hoch gegebenenfalls die Überschreitung ist.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen könnten Mieter eine Reduzierung verlangen, betont der Verein. Zuviel Gezahltes könne bis zu 30 Monate zurückgefordert werden.

Online-Angebot für alle Düsseldorfer Mieter

Der Service steht laut Verein künftig jeder Mieterin und jedem Mieter kostenlos zur Verfügung, nicht nur den rund 34.000 Mitgliedern. Nicht wenige, die das Online-Tool nutzen werden, werden eine zu hohe Miete als Ergebnis erhalten.

Eine vom Mieterverein in Auftrag gegebene Studie kam Ende 2022 zu dem Schluss, dass jede vierte Mietwohnung in Düsseldorf überteuert sei. Für die Studie hatten Datenspezialisten mehr als 22.000 Online-Wohnungsinserate in Düsseldorf seit 2019 ausgewertet.

Quelle:

Mieterverein Düsseldorf

