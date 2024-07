NRW-Wohnungsmarkt: Hohe Mieten trotz Leerstand

Vor allem viele ländliche Regionen wie die Eifel haben das Problem. Die Orte Dahlem, Blankenheim und Hellenthal weisen einen Leerstand von ungefähr sechs Prozent auf. In der dazugehörigen Kreisstadt Euskirchen dagegen stehen nur gut halb so viele Wohnungen leer. Allerdings sind auch einige Städte von hohen Leerstandsquoten betroffen - zum Beispiel Gelsenkirchen (5,3%) und Hagen (5,8%). Die niedrigsten Quoten gibt es in beliebten Städten wie Münster (2%), Köln (2,5%) und Monheim am Rhein (1,8%).

Zu wenig Leerstand und Wohnungsmangel

Zu wenig Leerstand ist auch nicht gut. Denn das ist ein Indiz dafür, dass die Lage auf dem Wohnungsmarkt sehr angespannt ist. „Hohe Mieten und geringer Leerstand sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille”, sagt Ralph Henger vom arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft (IW).

In einigen Gebieten liegen die Extreme räumlich sogar relativ nah beieinander. Um dem Druck auf den Wohnungsmarkt in Köln zu entfliehen, reicht es etwa 40 Kilometer weiter Richtung Eifel in den Kreis Euskirchen zu ziehen.