Sozialwohnungen: "Erfolgsgeschichte" oder "rostiges Tretboot"?

Und NRW-Bauministerin Scharrenbach kritisierte dann noch, dass Baupreise auch durch Vorgaben der Bundesregierung steigen würden: " Wenn Sie Standards heben, wird es teurer" , so die Christdemokratin.

In einer weiteren Debatte forderte die SPD außerdem, die Mieterschutzverordnung zu überarbeiten. Konkret müsse die Mietpreisbremse in deutlich mehr Kommunen möglich gemacht werden. Aktuell sind es 18. Ministerin Scharrenbach sagte, dass das bereits in Arbeit sei.

Das Thema wurde dann in den zuständigen Ausschuss verwiesen.