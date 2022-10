Mehrere Raketen im Zentrum von Kiew eingeschlagen

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Montagmorgen zu schweren Explosionen gekommen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, berichteten Bürgermeister Witali Klitschko und eine Korrespondentin der Deutschen Presse-Agentur. Auch Korrespondenten der ARD sprachen von zwei Explosionen.

Die meisten dieser ersten Informationen stammen von Social-Media-Kanälen von ukrainischen Politikern und anderen Amtsträgern. Unabhängige Informationen von neutralen Beobachtern gibt es bislang nur wenige.

Nach Angaben des Gouverneurs der Region Olexij Kuleba wurden bei dem russischen Angriff fünfzehn Menschen verletzt. Es soll laut Augenzeugen auch Tote geben. Laut Anton Geraschtschenko, Berater des Ministers für innere Angelegenheiten der Ukraine, wurden bei dem Angriff fünf Kiewer Bürger getötet , zwölf weitere seien verwundet worden. Alle seien Zivilisten, die einfach nur mit dem Auto oder zu Fuß im Zentrum von Kiew unterwegs gewesen seien.

Matti Maasikas, Delegationsleiter der EU in der Ukraine, postete auf Twitter ein Bild von einem Straßenzug mit brennenden Autos und schrieb dazu: " Im Zentrum von Kiew, jetzt. "

Auch der der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte über seinen offiziellen Telegram-Account Videoaufnahmen, auf denen brennenden Autos in den Straßen von Kiew und eine über der ukrainischen Hauptstadt aufsteigende Rauchwolke zu sehen sind. Im Hintergrund hört man Selenskyj, der sagt, dass Russland auch am 229. Tag des Krieges weiter versuche, " uns zu vernichten und uns vom 'Angesicht der Erde' zu löschen ".

Raketen treffen Militäreinrichtungen

Einige der Raketen trafen laut Geraschtschenko Militäreinrichtungen am Rande der ukrainischen Hauptstadt. Eine weitere schlug demnach in der Nähe des Hruschewskij-Denkmals in der Wolodymyrska-Straße ein.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko

Gegen 8.30 Uhr rief Kiews Bürgermeister Klitschko die Bürger auf, weiterhin in den Schutzräumen zu bleiben, da noch immer Gefahr bestehe. " Die Hauptstadt wird von russischen Terroristen angegriffen! ", so Klitschko. " Die Raketen trafen Objekte im Stadtzentrum und im Solomyanski-Bezirk. Der Luftalarm und damit die Gefahr besteht weiterhin. "

Nach Informationen von Geraschtschenko wurde der Verkehr einer Linie der Kiewer U-Bahn komplett eingestellt, da sämtliche U-Bahn-Stationen aktuell als Schutzräume genutzt werden.