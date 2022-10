AKW Saporischschja: Müssen wir uns vor einem Atomunfall schützen?

Ist es sinnvoll, einen Vorrat an Jod-Tabletten anzulegen?

Von einer selbstständigen Einnahme von Jod-Tabletten rät das Bundesamt für Strahlenschutz ab.

"Eine Selbstmedikation mit hochdosierten Jodtabletten birgt gesundheitliche Risiken insbesondere für ältere Personen, hat aktuell aber keinen Nutzen." Bundesamt für Strahlenschutz

Außerdem seien Jod-Tabletten aus der Apotheke viel zu gering dosiert, so Strahlenbiologe Müller. "Die würden überhaupt nichts bringen."

In den deutschen Bundesländern sind nach Angaben des Bundesamt für Strahlenschutz insgesamt 189,5 Millionen Jodtabletten bevorratet, "die bei einem Ereignis, bei dem ein Eintrag von radioaktivem Jod in die Luft zu erwarten ist, in den möglicherweise betroffenen Gebieten durch die Katastrophenschutzbehörden verteilt werden" . Die Verteilwege seien genau vorbereitet, so Müller. Auch deshalb ist er bezüglich der Gefahr durch einen Atomunfall der Ansicht:

"Das, was man tun kann, wurde vonseiten der Bundesrepublik getan." Wolfgang-Ulrich Müller, Strahlenbiologe

Was wäre der Unterschied zur Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986?

Tschernobyl steht für einen der größten Unfälle in der Geschichte der Atomenergie: Am 26. April 1986 kam es in dem ukrainischen Atomkraftwerk zu einer vollständigen Kernschmelze. Durch die daraus folgenden Explosionen wurde radioaktives Material in die Luft gestoßen. Mit dem Wind verteilten sich die strahlenden Partikel aus Tschernobyl über ganz Europa. Ein großer Teil gelangte wegen nordwestlicher Winde nach Skandinavien. Aber auch Deutschland war betroffen: Vor allem Bayern und der Südosten Baden-Württembergs, weil es dort Anfang Mai 1986 besonders heftig regnete.

Bei einem Unfall in einem heutigen ukrainischen AKW würde höchstwahrscheinlich weniger radioaktives Material in die Umwelt gelangen, sagte Wissenschaftsjournalist Reinhart Brüning dem WDR am Freitag. Grund: In Tschernobyl arbeitete ein Druckröhrenreaktor der sowjetischen RBMK-Bauart. Bei diesem Reaktortyp sind die Brennelemente in Druckröhren innerhalb eines Graphitblocks angeordnet und werden von Wasser gekühlt. Weil Graphit unter bestimmten Umständen brennbar ist, gelangten durch den Kamineffekt besonders große Mengen radioaktives Material in die Atmosphäre. "Bei den modernen AKW wäre der Ausstoß viel geringer" , so Brüning.

Ein weiterer Unterschied, so Strahlenbiologe Müller: Damals gab es noch nicht das IMIS-System. Bei diesem wird ständig die Radioaktivität überwacht. Radioaktive Wolken würden sofort erkannt, so Müller, und man könne frühzeitig reagieren. Die Daten sind über die Website des Bundesamtes für Strahlenschutz für jeden einzusehen.