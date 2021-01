Verschärfte Maskenpflicht: "Arme Menschen sind vergessen worden"

Bundes- und Landesregierung haben dabei die Gesundheit ihrer Bürger im Blick, doch viele fragen sich jetzt: Wie soll ich mir das leisten? OP-Masken sind zwar mit Preisen von teils 50 Cent pro Stück wesentlich günstiger als FFP2 Masken, bieten aber auch weniger Schutz.

Jeder Sechste von Armut bedroht

FFP2-Masken kosten hingegen in Großpackungen 1-3 Euro pro Stück, Einzelmasken können in der Apotheke schon mal bis zu 10 Euro kosten. Wenn man mehrere Masken in der Woche braucht, um sie entsprechend trocknen, lüften und wiederverwenden zu können, kommt da einiges zusammen. Doch allein in NRW ist laut Landesbetrieb Information und Technik jeder Sechste von Einkommensarmut bedroht.

Caritas fordert kostenlose Masken

" Ich bin entsetzt, denn wer sich keine solche Maske leisten kann, der wird dann nicht mehr einkaufen, geschweige denn beim Arzt hineingelassen. Die Armen fallen durch das Netz und sind jetzt richtig von dieser Gesellschaft ausgeschlossen ", schreibt eine WDR-Userin und ist mit dieser Meinung nicht allein.

" Arme Menschen sind schlichtweg vergessen worden ", so auch Caritas-Präsident Peter Neher am gestrigen Freitag und fordert längst kostenlose FFP2 Masken für Menschen, die von Sozialleistungen leben oder niedrige Einkommen haben. " Berechtigungsscheine können unbürokratisch von Sozialämtern und Krankenkassen ausgestellt werden. Die Kosten muss der Steuerzahler tragen. "

Heils Versprechen

Kündigt Hilfe an: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

Bislang gibt es aber nur für Ältere und für Menschen mit Vorerkrankungen staatliche Unterstützung für die Beschaffung von Masken. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will nun sicherstellen, dass es auch für Hartz-IV-Empfänger "keine finanziellen Hürden gibt, Masken zu besorgen ".

Der Minister kündigte am Freitag an, er wolle die geplanten Hilfen zügig auf den Weg bringen. Allerdings räumte er ein, dass seine Pläne noch nicht in der Koalition und in der Bundesregierung abgestimmt seien. Dazu solle es am Wochenende und Anfang kommender Woche Gespräche geben.