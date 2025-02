Null Vision für ein neues Wirtschaftswunder | MEINUNG

Auf der Suche nach Antworten gucke ich auch bei den Parteien nach, die zu Deutschlands vermeintlich " guten alten Zeiten " zurückkehren wollen. Die AfD und das BSW . Das BSW will zurück zum " erfolgreichen Deutschlandmodells des 20. Jahrhunderts ". Da haben wir es: Deutschlands Modell war im Grunde: Gute Verbrennerautos bauen und auf der ganzen Welt verkaufen. Ähnlich sieht es die AfD : Sie sehen in der Automobilwirtschaft den Schlüssel für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Beide Parteien fordern da " Technologieoffenheit " - interpretieren das aber so, dass sie das langsame, aber sichere Ende für den Verbrenner aufhalten wollen.

Unser Zugpferd Automobilwirtschaft zieht nicht mehr

Und da sind BSW und AfD gar nicht so allein. Eigentlich klammern sich alle Parteien - die einen mehr, die anderen weniger - an die Automobilwirtschaft als wirtschaftliche Stütze unseres Landes. Auch wenn die deutschen Autobauer die Abfahrt E-Auto schon längst verpasst haben. Die deutschen Autobauer haben so wenig E-Autos verkauft, dass jetzt Millionen an Strafzahlungen drohen, weil sie ihre Emissionsziele für Neuwagen nicht erreichen.

Deutschlands Automobilwirtschaft hat sich so lange an den Verbrenner als Strategie geklammert, bis der Weltmarkt anders entschieden hat und ihnen jetzt alles auf die Füße fällt. Selbst VW hat letztes Jahr darüber nachgedacht, Werke in Deutschland zu schließen. Die E-Auto Wende in Deutschland kommt zu spät: China, bisher der größte Absatzmarkt, baut selbst Autos - elektrisch und günstig. Deutschland, das Land, das stolz ist auf seine Energiewende und seinen Umweltschutz, hat ausgerechnet beim Thema Auto zu spät auf den Klimawandel reagiert.

Was also dann? Klar, die Automobilwirtschaft können wir nicht aufgeben. Aber müssten wir jetzt für die Zukunft unsere Wirtschaft nicht viel diversifizierter denken? Künstliche Intelligenz ist DAS Thema, das die Wirtschaftsordnung unserer Welt nochmal gehörig umkrempeln könnte. Aber obwohl hier in Deutschland dazu gute Forschung betrieben wird, überlässt Deutschland das Feld Unternehmen aus den USA und China. Computer-Chipfabriken, die hier in Ostdeutschland gebaut werden sollen, stellen vor allem Chips für die Autoindustrie her, und keine KI -Chips.

Keine Vision von Politik zu Deutschland im KI-Zeitalter

Aber im Wahlkampf spielt das Thema kaum eine Rolle. Das Wort "Zukunftstechnologien" kommt manchmal etwas nebulös mit wenig konkreten Forderungen in den Wahlprogrammen vor. Ein bisschen wird über die Gefahren von Fake-News im Wahlkampf durch KI diskutiert. Aber wo sind die Beiträge der Parteien zu den Chancen der KI für Deutschlands Wirtschaft? Warum formulieren die Kanzlerkandidaten keine Vision, wo Deutschland im Zeitalter der KI steht oder wo es hin will?