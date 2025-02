Das Verschwinden der Jugendlichen gibt der Polizei Rätsel auf. Seit mehr als fünf Monaten sucht man in Gelsenkirchen nach der 14-jährigen Valeria. Im September hat sie die Wohnung ihrer Eltern in Bulmke-Hüllen verlassen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Mit Hilfe der Öffentlichkeit will die Polizei die Jugendliche jetzt finden.

Ein ungewöhnlicher Fall für die Polizei

Als die 14-Jährige verschwand hat die Polizei alles getan, um Valeria schnell wiederzufinden. Mit einem Spürhund hat man nach ihr gesucht. Der schlug an einer Bushaltestelle in Gelsenkirchen-Ückendorf sogar an, wo die Vermisste auch gesehen worden war. Danach hat die Polizei die Spur aber verloren.

Der Fall ist ungewöhnlich für die Polizei, weil Jugendliche in der Regel kurze Zeit nach ihrem Verschwinden wieder auftauchen. Gerade Kinder und Jugendliche werden schnell gefunden, wenn man öffentlich nach ihnen fahndet oder kommen von alleine zurück nach Hause.

Ihr Aussehen am Tag des Verschwindens wird wie folgt beschrieben:

schlanke Statur

circa 1,55 Meter groß

schwarze lange Haare

schwarze Jogginghose der Marke Adidas

schwarzer Pullover

Es kann aber auch sein, dass die Jugendliche ihr Aussehen inzwischen verändert hat.