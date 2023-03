Preisbremsen und staatliche Hilfen

Das RWI Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung rechnet dieses Jahr mit 60.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen in NRW. Im Jahresverlauf gebe es eine zusätzliche Dynamik, sagte Torsten Schmidt vom RWI. "Der starke Rückgang der Großhandelspreise für Gas dürfte dazu beigetragen haben, dass sich die Produktion in den energieintensiven Industrien zu Jahresbeginn stabilisiert hat" , so Schmidt. Gemeint sind damit vor allem die chemische und die Stahlindustrie sowie die Papierhersteller. Davon gibt es in NRW viele Betriebe.

"Das Abrutschen in eine tiefe Rezession konnte auch in Nordrhein Westfalen durch eine gemeinsame Kraftanstrengung verhindert werden" , sagte Matthias Mainz von der Industrie- und Handelskammer NRW und spielte damit auf die staatlichen Hilfen von Bund und Land an. Es sei noch ein langer Weg, bis sich die Unternehmen durch die Krise gekämpft hätten.

Notlage oder nicht?

Gefragt, ob denn die aktuellen Daten weiterhin die "außergewöhnliche Notlage" rechtfertigen, sagte Ministerin Neubaur, die Wirtschaftsdaten zum Zeitpunkt der Beschlussfassung im Dezember hätten eine Rezession vorhergesagt. Das sei "Alarmstufe rot" gewesen.

Wir konnten nicht davon ausgehen, dass es nicht so schlimm kommt. Mona Neubaur, NRW-Wirtschaftsministerin

Ob denn weiterhin Geld aus dem fünf Milliarden umfassenden Rettungsschirm des Landes ausgegeben werden dürfe, auch wenn keine Notlage mehr besteht?, wurde Neubaur gefragt. Ihr Antwort:" Nach meinem Kenntnisstand: Ja. "