NRW-Trend: Wirtschaftliche Stimmung schlecht wie lange nicht mehr

Die Folgen des Ukraine-Krieges sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung und spiegeln sich auch in Nordrhein-Westfalen in der Bewertung der Wirtschaftslage. Schätzte im Mai immerhin noch die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger im Land die ökonomische Situation positiv ein, bewertet nun gerade noch ein Drittel (33 Prozent) die Wirtschaftslage als sehr gut oder gut. Zwei Drittel (65 Prozent) kommen zu einem kritischen Urteil.

Wirtschaftliche Lage in NRW: nur von einem Drittel "gut" oder "sehr gut" bewertet

Das ist das Ergebnis des NRW -Trends, den Infratest dimap im Auftrag des WDR -Magazins Westpol erhoben hat. Schlechter wurde die wirtschaftliche Lage in Nordrhein- Westfalen zuletzt nach der Finanzkrise im Mai 2010 bewertet.

Wirtschaftliche Lage in NRW seit März 2008

Für den NRW -Trend wurden 1.185 Wahlberechtige in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum vom 17. bis 20. Oktober telefonisch befragt. Die Antworten sind repräsentativ für alle Wahlberechtigten im Land.

Energie mit Abstand wichtigstes Problem

Wichtigste Probleme in NRW: Energie vor Bildung, Mobilität und Umwelt

Mit dem Krieg rückt auch die Frage der Absicherung der Energieversorgung stärker in den Fokus. Nach 10 Prozent im Januar, benennen aktuell 37 Prozent der Wahlberechtigten die Energiepolitik als größte Herausforderung für die Politik im Bundesland (+27 Prozentpunkte im Vergleich zu Januar 2022).

Die Energiepolitik führt damit die Problemliste in Nordrhein-Westfalen aktuell an, noch vor schul- und bildungspolitischen Problemen, die mit 18 Prozent knapp jeder Fünfte nennt (-4 Prozentpunkte). Für ähnlich viele Menschen (16 Prozent, -4) stehen Fragen von Mobilität und Verkehr im Vordergrund, auch wenn beide Themen im Vergleich zum Jahresbeginn leicht an Relevanz verloren haben. Für rund jeden Siebten (14 Prozent, -3) spielen Umwelt- und Klimaschutz die wichtigste Rolle.

Wichtigste Probleme in NRW: Flüchtlinge und Migration stärker ins Bewusstsein gerückt

Deutlich drängender als noch im Januar sind Inflation und Preissteigerungen (12 Prozent, +10 Prozentpunkte) sowie Wirtschaftsfragen (11 Prozent, +7). Stärker ins Bewusstsein gerückt ist auch das Thema Flüchtlinge und Migration (12 Prozent, +4). Fragen zu sozialer Gerechtigkeit bewegen derzeit jeden Zehnten (+2 Prozentpunkte).

Unterstützung für Braunkohleausstieg im Jahr 2030

Ende der Braunkohleförderung: Hälfte unterstützt vorgezogenen Ausstieg

Trotz der Sorge um die Sicherung der Energieversorgung unterstützt die Hälfte der Wahlberechtigten in Nordrhein-Westfalen (50 Prozent) einen vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohleförderung im Jahr 2030, wie jüngst von der Politik beschlossen.