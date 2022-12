Kommentar: Die Schuldenbremse ist schon ausgeleiert

Das gibt es nicht so oft in der Politik. Ausgerechnet diejenigen, die eine besonders harte Schuldenbremse immer gefordert haben, sind die ersten, die sie demolieren. Wie so etwas passieren kann, ist an zwei Standorten zu bestaunen. In Berlin und in Düsseldorf.

FDP-Chef Christian Lindner hat seine Kredit-Allergie aus Oppositions-Zeiten völlig überwunden seitdem er Bundesfinanzminister ist. Er zierte sich zwar erst, aber am Ende machte er doch immer das große Schuldenfass auf – für Corona, die Energiewende, die Bundeswehr und jüngst nochmal satte 200 Milliarden Euro für Gaspreisbremse und Co. Alles angeblich legal aufgenommene Kredite, trotz Schuldenbremse, wie Lindner betont.

Vom ehrlichen Kaufmann zum Hütchenspieler

Ähnlich ironisch ist die noch kurze Geschichte seines Amtskollegen in Düsseldorf verlaufen. Dem neuen Finanzminister Marcus Optendrenk von der CDU attestierten selbst Oppositions-Politiker alle Tugenden eines ehrlichen Kaufmanns. Bis vor kurzem. Dann versuchte er sich als Hütchenspieler beim Kredite-Verstecken - bis der Landesrechnungshof den Trick enttarnte.