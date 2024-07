Zuwachs entgegen dem Bundestrend

Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt, dass in NRW das Ausbautempo bei der Windenergie zunimmt: In den ersten sechs Monaten 2024 wurden hier 43 Prozent mehr Leistung installiert als im gleichen Zeitraum in 2023. Bundesweit zeigt der Trend in die andere Richtung: Rechnet man alle Länder zusammen, so kommt man im ersten Halbjahr 2024 auf einen 18 Prozent niedrigeren Zubau als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt waren in NRW zum Ende des ersten Halbjahres 3.644 Windräder in Betrieb.