Windrad-Genehmigungen: NRW ruft nach Hilfe durch den Bund

Die schwarz-grüne Landesregierung will die umstrittene Windrad-Übergangsregel, die zuletzt zweimal vor Gericht eine Schlappe kassierte, nun mit Hilfe des Bundes durchsetzen. Das geht aus einem Bericht des Wirtschaftsministeriums an den zuständigen Landtagsausschuss hervor, der am Mittwoch über das Thema berät.

Schlappe vor Gericht