Windräder: Anwohner und Gemeinden profitieren künftig

CDU und Grüne wollen am Nachmittag mit ihrer Regierungsmehrheit im Landtag das sogenannte Bürgerenergiegesetz für Nordrhein-Westfalen beschließen. Damit werden die Betreiber von Windparks verpflichtet, Anwohner und Gemeinden an dem Ertrag zu beteiligen, der durch den Verkauf des Wind-Stroms entsteht.

Neubaur: "Kluge Form von Wirtschaftspolitik"

Mona Neubaur (Grüne), hier mit Robert Habeck (Grüne)

Sie wolle, "dass da, wo Windräder sich drehen, Geld für die Kommunen entsteht, das zusätzlich in die Haushalte kommt. Wir glauben, dass das eine kluge Form von Wirtschaftspolitik ist" , hatte Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) bei der Einbringung des Gesetzes in den Landtag vor einigen Wochen gesagt.



Bereits jetzt ist bundesweit die Beteiligung an Windparks möglich - allerdings ist diese freiwillig. Das neue Bürgerenergiegesetz schreibt diese Beteiligung in Zukunft für NRW verpflichtend vor. So soll die Akzeptanz für Windräder vor Ort gesteigert werden.

Beteiligung künftig verpflichtend