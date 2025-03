Die Düsseldorfer Dezernentin für Integration, Miriam Koch, hat eine Debatte ausgelöst. Sie trat im Februar als Sachverständige im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag von Solingen auf.

Für einige überraschend berichtete sie dort, dass die Stadt Düsseldorf im vergangenen Jahr ausreisepflichtige Flüchtlinge in die Abschiebegefängnisse anderer Bundesländer schicken musste. Die eigene Haftanstalt in Büren sei voll gewesen, deshalb hätten die Einrichtungen in Darmstadt und Ingelheim Menschen aus NRW aufnehmen müssen.

NRW-Fluchtministerium sah keinen Platzmangel

Das verwundert, denn das grün geführte NRW-Fluchtministerium hatte die Zahl der Plätze in Büren lange als ausreichend bezeichnet. Pläne der schwarz-gelben Vorgängerregierung, ein zweites Gefängnis zu bauen, wurden zumindest zögerlich weiterverfolgt.

Das änderte sich erst mit dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen. Mittlerweile ist ein zweites Abschiebegefängnis in NRW beschlossen, es soll in Mönchengladbach gebaut werden.

SPD-Anfrage zum angeblichen Platzmangel

Die SPD-Opposition im Landtag will nun Details zur Kapazität im bislang einizigen NRW-Abschiebegefängnis in Büren wissen. In einer kleinen Anfrage fragt sie die Landesregierung unter anderem, wieviele Zugänge die Anstalt 2024 aus Platzgründen ablehnen musste und wie die grüne Fluchtministerin Josefine Paul die Situation verbessern möchte.