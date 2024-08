Regeln für Windräder: NRW wird zum Flickenteppich der Vorschriften

Gleich dutzendfach hat die Bezirksregierung Arnsberg dies getan - und so den Bau von 65 Windrädern blockiert. Diese Zahl teilte das Wirtschafts- und Energieministerium des Landes auf WDR-Anfrage mit. Zum Vergleich: In ganz NRW gingen im ersten Halbjahr 61 Windräder neu in Betrieb. Aus den anderen fünf Planungsregionen sind dem Ministerium keinerlei Aussetzungen bekannt. Allerdings lässt die Bezirksregierung Arnsberg wissen: "Nach unserem Kenntnisstand sind auch in anderen Planungsregionen aktuell entsprechende Zurückstellungsverfahren in der Erarbeitung."

Neubaur: "Ambition und Akzeptanz verbinden"

Hans-Josef Vogel (LEE NRW)

Der LEE -Vorsitzende Hans-Josef Vogel geht davon aus, "dass die nun zurückgestellten Windenergie-Projekte überhaupt nicht mehr gebaut werden, da die Flächen außerhalb der noch zu genehmigenden Regionalpläne liegen" . Die Unternehmen hätten dadurch zweistellige Millionenbeträge "in den Sand gesetzt" . Vogel rechnet mit Klagen gegen die Aussetzung. "Wenn wir mehr als 50 Aussetzungen haben, dann sind das keine Einzelfälle" , kritisiert er. Sein Verband vertritt die Interessen von Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche in NRW.

Mona Neubaur (Grüne)

Die zuständige Wirtschafts- und Energieministerin, Mona Neubaur (Grüne) sagte auf WDR-Anfrage, für den Ausbau der Windenergie sei "das Vertrauen auf die Planverfahren in den Regionen" wichtig. Genau dafür habe ihre Landesregierung die Möglichkeit zur Aussetzung geschaffen. "Alle Beteiligten eint das Ziel, Ambition und Akzeptanz zu verbinden und so den Ausbau der Erneuerbaren Energien in NRW weiter umfassend zu ermöglichen" , so Neubaur.

Arnsberg und Detmold wollen Tausend-Meter-Abstand

Mit Blick auf die Regionalpläne, die derzeit von den Bezirksregierungen in Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster sowie vom Regionalverband Ruhr (RVR) erarbeitet werden, steht NRW vor einem Flickenteppich der regionalen Sonderregeln. "Die fehlende Steuerung des Landes sorgt dafür, dass jede Planungsregion ihr eigenes Ding macht" , kritisiert LEE -Chef Vogel.