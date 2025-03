Weniger Raub und Diebstahl, mehr Cybercrime in NRW

Nach einem Anstieg in den beiden Vorjahren ist die Kriminalität in NRW im vergangenen Jahr um ein Prozent gesunken. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Herbert Reul ( CDU ) heute in Düsseldorf vorstellt.

Demnach hat die Polizei im vergangenen Jahr knapp 1,4 Millionen Straftaten erfasst. 53,5 Prozent von ihnen (747.780 Fälle) konnten demnach aufgeklärt werden.

Steigerung bei Cybercrime

Fälle von Computerbetrug gestiegen

Die gesunkenen Fallzahlen sind laut Innenministerium insbesondere auf den Rückgang in den Bereichen Diebstahl (-1,3 Prozent), Raub (-7,3 Prozent) und Waren- und Warenkreditbetrug (- 6,4 Prozent) zurückzuführen. Anstiege gab es hingegen in den Bereichen Einbruch (+5,2 Prozent), Körperverletzung (+1,7 Prozent) sowie Cybercrime. Darunter fallen Straftaten wie Computersabotage, Computerbetrug oder Datenhehlerei. Hier wurden mit 22.800 Fällen 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr erfasst.

Bei Straftaten mit ausländerrechtlichen Verstößen sank die Zahl der Tatverdächtigen um 10.604. Hier konnten im vergangenen Jahr insgesamt 493.389 Verdächtige ermittelt werden. Bei den Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße waren es insgesamt 474.123 Tatverdächtige, der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger lag dabei bei 35,6 Prozent.

Mehr Morde, weniger Totschlag

Mord, Totschlag, Raub oder auch schwere Körperverletzung zählen zur Gewaltkriminalität. Hier wurden 2024 rund 55.600 Delikte erfasst, das sind 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

Allerdings ist die Zahl der Morde gestiegen. 2024 wurden laut Polizeilicher Kriminalstatistik ( PKS ) 180 Morde erfasst, 2023 waren es 154. Im Gegensatz dazu sind die Fälle von Totschlag gesunken - von 315 in 2023 auf 297 im vergangenen Jahr.

Messerattacken deutlich gestiegen