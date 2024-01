Windenergie im Jahr 2023: Zuwachs bei Bau und Genehmigungen

Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen 112 Windräder neu in Betrieb gegangen. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) hervor, die der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE) am Mittwoch bekannt gab. Dieser Zubau bedeutet ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Damals wurden 98 Windräder neu ans Netz gebracht.

Ausbauzahlen reichen noch nicht für politische Ziele

Trotz des Aufwärts-Trends: Damit wurden in NRW auch in 2023 zu wenige Anlagen neu aufgestellt, um die selbst gesetzten Ziele der schwarz-grünen Landesregierung zu erreichen: 1.000 zusätzliche Windräder bis zum Ende der Legislaturperiode im Mai 2027 verspricht die Koalition seit ihrem Antritt. Das entspricht durchschnittlich 200 neuen Windrädern pro Jahr - ein Tempo, das unter Schwarz-Grün seit Mitte 2022 noch nie erreicht wurde.