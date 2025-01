Vergangenes Jahr sind in Nordrhein-Westfalen so viele Windräder neu in Betrieb genommen worden wie zuletzt vor sieben Jahren. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Wind und Solar hervor, die der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE) am Freitag in Düsseldorf vorstellte.

Demnach gingen 2024 landesweit 154 neue Windräder ans Netz. Das ist so viel wie in keinem anderen Bundesland. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das für NRW ein Zubau-Plus von knapp 38 Prozent. 2023 lag die Zahl der neuen Windräder noch bei 112.