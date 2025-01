So würden die Schulen durch bislang mehr als 1.700 Alltagshelfer entlastet, so Feller. Außerdem gebe es die Möglichkeit, weniger Klassenarbeiten schreiben zu lassen. "Hoffnungsvoll stimmt mich auch, dass die Zahl der Referendare in der letzten Zeit gestiegen ist." ln Kürze werde es weitere Unterstützung geben.

Warum Lehrer aufhören

Schwarz-Grün müsse die Rahmenbedingungen verbessern, fordert Lehrergewerkschafterin Ayla Celik

Die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW ) bemängelt, die ohnehin schon schlechten Arbeitsbedingungen von Lehrkräften würden durch Zwangsabordnungen und Einschränkung von Teilzeitmöglichkeiten weiter verschärft.