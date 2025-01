Der Stadtrat von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern will Empfänger und Empfängerinnen von Bürgergeld in Zukunft zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Im Dezember hatte das Stadtparlament die Verwaltung beauftragt, ein Konzept für eine Arbeitspflicht erstellen.

Vorbild seien laufende Projekte in zwei Thüringer Landkreisen, hieß es aus den Reihen der CDU . Dort werden seit einiger Zeit Asylbewerber zur Arbeit bei gemeinnützigen Organisationen herangezogen. Dafür bekommen sie einen sehr niedrigen Stundenlohn, der zusätzlich zu den regulären Sozialleistungen ausgezahlt wird.

Zweifel an der Wirksamkeit