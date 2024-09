Windkraft-Schlappe für Schwarz-Grün vor OVG

Verband: Schwarz-Grün hat Vertrauen verspielt

Mit dem Beschluss des OVG sei genau das eingetreten, was man prognostiziert habe, teilte der Landesverband Erneuerbare Energien mit: "Ohne Not hat die Landesregierung das Vertrauen in ihre ambitionierte Windenergiepolitik verspielt." Der entsprechende Absatz müsse "schnellstmöglich" wieder aus dem Landesplanungsgesetz gestrichen werden. Bis dahin dürften keine Genehmigungsverfahren mehr ausgesetzt werden.

Die FDP im Landtag sieht eine "herbe Niederlage" für Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne). Schwarz-Grün habe "heilloses Chaos verursacht" . Die SPD teilte mit: "Gegen jeden Rat und entgegen der glasklaren Argumente hat die schwarz-grüne Koalition vor der Sommerpause das neue Landesplanungsgesetz durchgepeitscht." Sehenden Auges habe die Koalition den Ausbau der Windenergie "aufs Spiel gesetzt, mindestens verzögert" .

Land und Bezirksregierung prüfen

Die in dem konkreten Fall zuständige Bezirksregierung Arnsberg will den Beschluss jetzt prüfen und dann mit ihren Fachleuten beraten, was das für andere Windrad-Aussetzungen bedeutet. Auch das NRW-Wirtschaftsministerium teilte mit: "Die Entscheidung des Gerichts werden wir jetzt prüfen, um dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden."

