Auf der A44 hinter dem Kreuz Wünnenberg-Haaren befindet man sich plötzlich in Mekka. Eigentlich heißt Mekka Lichtenau. Das Städtchen in Ostwestfalen zählt knapp 12.000 Einwohner - und 187 Windräder. Auf dem Ortsschild steht unterhalb von Lichtenau der Zusatz "Energiestadt". Wer der Frage nachgeht, wie eine Stadt und ihre Bürger von Windenenergie profitieren können, muss nach Lichtenau pilgern.

Dass es dort, am Westhang des Eggegebirges, viel Wind zu ernten gibt, weiß man schon seit den Achtzigerjahren, als die ersten Messungen angestellt wurden, erzählt Bürgermeisterin Ute Dülfer. In den Neunzigerjahren drehten sich in Lichtenau schon 61 Windräder, das war damals die größte Ansammlung von Windkraftanlagen an Land in ganz Europa.

Ute Dülfer, parteilose Bürgermeisterin von Lichtenau

Dass hier heute zehnmal so viel Strom erzeugt werden kann, wie die Lichtenauer verbrauchen, liegt vor allem an der großen Akzeptanz. Und die wiederum gründet in einer breiten Beteiligung der Bürger. Was seit dem 1. Januar 2024 in NRW mit dem Bürgerenergiegesetz für alle neuen Windparks verpflichtend ist, wird in Lichtenau seit vielen Jahren freiwillig gelebt.

Beteiligung durch Anteile oder Darlehen

Sechs Windparks sind über die fast 200 Quadratkilometer und 15 Stadtteile von Lichtenau verteilt. Bei zwei dieser Windparks konnten Anwohner Anteile an den Anlagen erwerben. Genau diese Art der Beteiligung sieht nun auch das NRW-Gesetz vor - neben einer ganzen Reihe anderer Möglichkeiten, wie eine Kommune und ihre Bewohner von Windenergie profitieren können.

Mit Summen zwischen 500 und 25.000 Euro konnten sich Lichtenauer bei den beiden Windparks einkaufen. Sie bekommen dafür jedes Jahr Anteile am Gewinn, den die Windräder erzielen. Bei anderen Windparks in Lichtenau wurden Genossenschaften gegründet, über die man Anteile erwerben und mitverdienen kann.