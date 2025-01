NRW-SPD: 'Königsmord' war gestern

Kurz nach Pistorius' Rückzug kommentierte NRW -Co-Chef Post die Entwicklung vor großem Presseandrang im Johannes-Rau-Haus in Düsseldorf mit wenig Euphorie: Es habe zwar in der NRW - SPD "großen Zuspruch" für Pistorius gegeben, ja, aber jetzt sei die Entscheidung da, sagt Post damals. Es sei besser, dass weiter ein Sozialdemokrat im Kanzleramt sitze, als ein Mann wie der Kanzlerkandidat der Union, CDU -Chef Friedrich Merz.

Scholz contra " Wackel-Dackel "

Allerdings: Die SPD wirkt in Umfragen bis heute wie festgefroren bei 14 bis 17 Prozent. Nur knapp jede und jeder Fünfte sagte im ARD-Deutschlandtrend, dass Scholz ein guter Kanzler sei. Da wirkt es fast vermessen, das am Sonntag zu beschließende Programm " Regierungsprogramm " zu nennen. Hinzu kommt: auf einen Überraschungseffekt kann die Partei anders als bei der letzten Wahl nicht mehr hoffen: Scholz ist als Kanzler bekannt. Die Partei setzt stattdessen auf seine Verlässlichkeit und Regierungserfahrung und das Gegenbild eines Merz als unberechenbarem " politischen Wackel-Dackel " ohne jede Regierungserfahrung (Sarah Philipp).

War bei der vergangenen Wahl " Respekt " der Schlüsselbegriff, ist es jetzt ein " Mehr ". Die Partei will die Wirtschaft ankurbeln und dafür sorgen, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche habe: mehr Netto, mehr Rente, mehr Wachstum, so heißt es in der Wahlkampagne. Entsprechend setzt man in NRW auf eine " Mehr für Dich "-Tour, um Menschen vor Ort zu erreichen, an Werkstoren, bei Schichtwechseln, an Bahnhöfen. Und: auch zum bundesweiten Wahlkampfabschluss am 21. Februar soll Scholz nach NRW kommen - zunächst nach Köln und dann erneut ins Ruhrgebiet. Wahrscheinlich sei ein Auftritt in Dortmund, sagt Frederick Cordes, Generalsekretär der NRW - SPD .

Selbst der linke Parteinachwuchs ist trotz aller Widrigkeiten mehr oder weniger auf Linie - und macht brav Wahlkampf für Scholz. Es gehe um eine "Richtungswahl, das spürt gerade die junge Generation" , so die Sicht von Juso-Landeschefin Nina Gaedike. Im SPD -Wahlprogramm fehlt ihr aber noch eine "Kindergrundsicherung als zentrale Maßnahme" .

Zurück als Juniorpartner in eine Große Koalition?

Die NRW -Genossen setzen also allen Umfragewerte zum Trotz auf Sieg. Doch die Hintertür Große Koalition scheint offen. "Das Wort Juniorpartner kennen wir gar nicht" , sagt Achim Post zwar ironisch. Ja, das habe es zwar schon einmal gegeben, "muss aber nicht wieder vorkommen" . Aber er macht auch deutlich, dass eine " Erholung in der Opposition " wohl kaum der richtige Ansatz sei. Manche SPD -Landesverbände erholten sich seit 50 Jahren in der Opposition - mit dem Ergebnis, dass die Zahlen noch weiter nach unten gingen.