Führt ein schnellerer Braunkohleausstieg zu mehr klimaschädlichen Gasen?

Der Zeitpunkt war geschickt gewählt: Am Donnerstag hat die kohlekritische Klimaschutz-Kampagne "Europe Beyond Coal" ein Gutachten zum vorgezogenen Braunkohleausstieg 2030 im Rheinischen Revier öffentlich gemacht. Es ist der Tag, an dem der Bundestag das "Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier" mit der Ampel-Mehrheit in Berlin verabschieden wollte. Kernpunkt des Gesetzes: Das Vorziehen des Kohleausstiegs in Nordrhein-Westfalen vom Jahr 2038 auf das Jahr 2030.

Wieso soll ein früherer Kohleausstieg für mehr Klimagase sorgen?