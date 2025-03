NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur stellt Forderungen für Schuldenpaket

Abgewählt und trotzdem machtvoll

Bereits am Donnerstag (13.03.2025) sollen die Gesetze für die Lockerung der Schuldenbremse und das Sondervermögen Infrastruktur in den alten Bundestag eingebracht werden. Auf einer weiteren Sondersitzung am 18.03.2025 steht die Abstimmung an. Die Zeit drängt, denn schon am 25.03. konstituiert sich der neue Bundestag mit den neuen Mehrheitsverhältnissen.

Ohne die Grünen kracht das Finanz-Konstrukt von CDU/CSU und SPD noch vor Aufnahme der Koalitionsverhandlungen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Selten zuvor war eine abgewählte Regierungspartei in einer so machtvollen Position, um die Zukunft des Landes mitzugestalten. Klingt so, als wären in den nächsten Tagen noch intensive Verhandlungen zwischen den Grünen und den künftigen Koalitionären nötig.

