NRW Fahrplan in der Gaskrise: "Es ist zu tun, was notwendig ist"

Für Mona Neubaur ist es wie der Sprung ins kalte Wasser: Gerade haben sich die Grünen in NRW mit ihr an der Spitze erfolgreich in die Landesregierung katapultiert - schon steht die neue NRW-Wirtschafts- und Energieministerin vor einer Riesenaufgabe: Neubaur muss NRW jetzt durch eine Gaskrise führen, wie sie Deutschland noch nicht erlebt hat.

" Wir stehen vor einer der größten Herausforderungen, die sich in unserem Land in jüngerer Zeit ergeben hat ", hatte Neubaur selber bei ihrer ersten Plenarrede vergangene Woche gesagt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe die starke Energieabhängigkeit von Russland " schonungslos offengelegt " - und kein Bundesland bekommt das wohl so hart zu spüren wie das Industrieland NRW.