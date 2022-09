Das Lützerath-Dilemma der NRW-Grünen

Im September reichten die Grünen für den NRW-Landtag einen Antrag ein: Durch ein "Vorziehen der Beendigung des Braunkohleabbaus bis 2030" solle erreicht werden, dass "auch das Dorf Lützerath sicher erhalten bleibt". Klare Position - nur: Der Antrag stammt aus dem September 2021.

Ziemlich genau ein Jahr später sind die Grünen in Nordrhein-Westfalen als Juniorpartner in einer Regierung mit der CDU. Vergangene Woche besetzten Klimaaktivisten Grünen-Büros in NRW und forderten explizit von der Partei, sich stärker für den Erhalt von Lützerath einzusetzen. Und für den heutigen Nachmittag planen unter anderen der BUND und Fridays for Future eine Sitzblockade vor dem grün geführten Wirtschaftsministerium in Düsseldorf unter dem Motto "Lützerath ist unverhandelbar". Was ist da los?

Kaum Bewohner, enorme Symbolik

Lützerath, eine Ortschaft in Erkelenz, ist eines der Dörfer, die für den Braunkohle-Tagebau Garzweiler II des Energiekonzerns RWE weichen sollen. Nur noch ein Landwirt und hinzugekommene Klimaaktivisten leben dort, dennoch ist der Ort mit enormer Symbolkraft aufgeladen: Greta Thurnberg, die globale Klima-Ikone schlechthin, war vor fast genau einem Jahr zu Besuch. Klimaschützer betonen: Sollte die Braunkohle unter Lützerath abgebaggert und verwendet werden, sei dies fürs Klima katastrophal.