Nirgendwo sonst in Deutschland fänden sich so viele marode Brücken. In Bayern sind es demnach nur 9,9 Prozent, in Niedersachsen sind es 15,1 Prozent. Die Gründe dafür seien, so der Bericht zweierlei. So führe alleine die hohe Zahl an Brücken alleine, die vor 1980 gebaut wurden, dazu, dass immer mehr Bauten an ihre Altersgrenze kommen.

Außerdem habe man Sanierung und Neubau nicht immer vorangetrieben. So würden Bundesmittel auch weiterhin nicht ausreichend für Neubauten abgerufen. Außerdem habe man in den Jahren 2022 und 2023 60 Millionen Euro nicht abgerufen. Inzwischen sei man da aber wieder auf einen besseren Weg, milderten die IHK-Vertreter jedoch ihre Kritik ab.

Leichtere Planung, bessere Daten

Was jedoch am meisten gefordert wurde, sind Planungserleichterungen. " Wenn man weiß, dass an derselben Stelle wieder eine neue Brücke stehen wird, dann braucht es kein kompliziertes Planungsverfahren ", sagt Stoffels. Auch dass man anderthalb Jahre auf eine Genehmigung für die Sprengung der alten Rahmedetal-Brücke warten musste, sei schwer zu verstehen. Hier könne man mit weniger Bürokratie schneller bauen.

Dazu müssten aber auch Daten von allen Brücken und Planungen von Bund, Land und Kommunen besser und transparenter zusammengestellt werden. Hier sehe man eine Verschlechterung, seit Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) im Amt sei. Werner Schaurte-Küppers von der Duisburger IHK sagt dazu, dass gerade dieses Datenmanagement " mehr Nachdruck " dabei gegeben habe. Wen er damit meint? Den heutigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU), der von 2017 bis 2022 NRW-Verkehrsminister war.

