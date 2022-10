Kohleausstieg: Unmut im Landtag über Neubaurs Infopolitik

Videoschalte mit Grünen-Fraktion

Für die breite Öffentlichkeit kam die Einigung überraschend. Nicht aber für die Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. In einer exklusiven Videokonferenz am frühen Morgen hatte Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) bereits die Grünen im Landtag vorab informiert.

Kritik von SPD und FDP

Diese exklusive Behandlung empört viele Abgeordnete der Opposition. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Landtag, Marcel Hafke, wirft Neubaur Missachtung des Parlamentes vor. Seine Kollegin von der SPD -Fraktion, Sarah Philipp, kritisiert: So schaffe die grüne Wirtschaftsministerin keinen gesellschaftlichen Konsens. Und merkt süffisant an: An dem Morgen müsse der Abstimmungsbedarf bei den Grünen offenbar sehr groß gewesen sein.

Die FDP will die Sache nicht auf sich beruhen lassen und hakt nun nach. Mit einer offiziellen Anfrage an das Wirtschaftsministerium. Der liberale Fraktionschef Henning Höne will wissen, wie Neubaur die bevorzugte Information der Grünen-Fraktion rechtfertigt.

