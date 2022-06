Weiterlaufen statt Abschalten: Neue Aussichten für Kohlekraftwerke in NRW

Angeblich kein Abrücken vom Kohleausstieg

Angesichts des derzeitigen Umschwungs von Gas zu Kohle drängt sich die Frage auf: Ist der Kohleausstieg vom Tisch? Nein, sagen die Verantwortlichen. " RWE steht verlässlich zum vereinbarten Kohleausstieg ", sagt zum Beispiel RWE-Chef Frank Weigand. Sollten Kohlekraftwerke als Reserve gebraucht werden, sei das " keine Rolle rückwärts ", sondern " allenfalls ein Schritt zur Seite für eine begrenzte Zeit ".