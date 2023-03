Vorwurf Verfassungsbruch: SPD verklagt CDU-Ministerin Scharrenbach

Die SPD im Landtag hat Kommunal- und Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen verklagt.

Der Vorwurf: Scharrenbach soll gegen die Landesverfassung verstoßen haben, indem sie dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 Akten vorenthalten hat. Dies geht aus der Klageschrift hervor, die WDR und der "Rheinischen Post" exklusiv vorliegt.

Hat die CDU-geführte Landesregierung Fehler gemacht?

René Schneider (SPD)