Mallorca-Affäre im Landtag: Drei Rücktrittsforderungen und ein Zwischenbericht

Der SPD -Abgeordnete Stefan Kämmerling sprach direkt den nicht anwesenden Ministerpräsidenten an: "Herr Wüst, entlassen Sie Heinen-Esser - und zwar hier und heute!" Auch der ehemalige Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) forderte Heinen-Esser auf, Konsequenzen aus der Affäre zu ziehen: "Das ist Ihr Costa-Concordia-Moment dieser Legislatur" , erklärte Remmel und spielte auf das vor zehn Jahren havarierte Kreuzfahrtschiff an. "Sie sind von Bord gegangen zu einem Zeitpunkt, wo das Schiff am Sinken war" , so Remmel. Auch die AfD forderte personelle Konsequenzen.

Zwischenbericht ohne politische Wertung