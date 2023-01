Flutkatastrophe: Fördertopf noch gut gefüllt

Insgesamt lagen dem Land Anfang Januar 23.644 Anträge auf Gewährung von Wiederaufbauhilfen vor. Das sind 974 mehr als am 18. November 2022, als zuletzt Zahlen veröffentlicht wurden. 22.112 Anträge - und damit der überwiegend größte Teil - stammten dabei von Privathaushalten und Unternehmen der Wohnungswirtschaft.

97,7 Prozent der Anträge von Privathaushalten mit einem Volumen von 632 Millionen Euro befänden sich derzeit "im Bewilligungsprozess bzw. sind bewilligt" , teilte das Bauministerium am Freitag in einem Bericht an den Landtag mit.

2,65 Milliarden Euro bewilligt

Insgesamt belief sich demnach die Höhe der bewilligten Zahlungen Anfang Januar auf 2,654 Milliarden Euro - und damit 673 Millionen mehr als am 18. November 2022. Der größte Teil des Geldes (68 Prozent) floss in die Infrastruktur, 24 Prozent gingen an Privathaushalte.

Bei Anträgen von Privathaushalten hat es laut Ministerium bislang 210 Betrugsverdachtsfälle mit einer Schadenshöhe von 9,4 Millionen Euro gegeben. 84 Fälle wurden an die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben.