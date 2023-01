Hochwasser-Akten: SPD droht Scharrenbach mit Gang vors Verfassungsgericht

Dennoch hat Scharrenbach bislang offenbar seit Einsetzung des Untersuchungsausschusses im vergangenen Juni nur zehn Seiten Akten an die Mitglieder des Ausschusses geschickt. Daraufhin hatte der Ausschuss Scharrenbach eingeladen, ihre geringe Liefermenge zu erklären - diesen Termin hatte Scharrenbach jedoch kurzfristig abgesagt. Die SPD verlangt nun in ihrem Schreiben, dass Scharrenbach sich bis zum 8. Februar dazu erklärt.

SPD: tausende Seiten Akten fehlen

"Die von Ihnen nunmehr angelieferten zehn Seiten, als Ergänzung der in der vergangenen Wahlperiode gelieferten 5.700 Seiten, sind ein blanker Hohn für die Opfer der Katastrophe" , zürnt die SPD in ihrem Brief an Scharrenbach. "Wir haben allein in den Akten der anderen Behörden mehr als 5.710 Seiten gefunden, die in Ihren Akten noch fehlen" , heißt es darin weiter.