U-Ausschuss Hochwasser: Scharrenbach sagt Aussage ab

Kommunal- und Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) wird am Dienstag nicht in einer Sondersitzung des Untersuchungsausschusses zur Hochwasserkatastrophe aussagen und dort ihre Aktenlieferungen erklären. Das schreibt Scharrenbach in einem Brief an den Ausschussvorsitzenden. Das Dokument liegt dem WDR vor.

Terminkollission als Grund für Absage